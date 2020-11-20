Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от мусульманских лидеров принять хартию республиканских ценностей, в которой они должны будут отказаться от политического ислама и иностранного влияния.

Также во Франции намерены контролировать посещение школ детьми из мусульманских семей и наказывать родителей, которые препятствуют обучению детей в школах.

В обращении к Французский совету мусульманской веры Макрон отметил, что лидеры мусульман должны подписать хартию в 15-дневный срок.

CFCM согласился создать Национальный совет имамов. Он будет выдавать имамам официальную аккредитацию, которая может быть отозвана.

В хартии будет указано, что ислам является религией, а не политическим движением, также будет запрещено “иностранное вмешательство” в деятельность мусульманских групп.

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Террористическая атака

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вооруженное нападение на людей в церкви в центре Ниццы “исламистской террористической атакой”.

Как рассказали полицейские, одна пожилая жертва, которая молилась в церкви Нотр-Дам во время нападения, была “практически обезглавлена”. Погибли еще одна женщина и мужчина.

Правоохранители во время задержания ранили террориста.