Разработчики вакцины против коронавируса, американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкое предприятие BioNTech, сообщили о подаче заявки на использование своего вещества в экстренных случаях в США.

Документ направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Подача заявки позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США уже в декабре 2020 года.

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В дальнейшем заявки отправят в подобные органы европейских стран, Великобритании, Канады, Японии, Австралии.

Компании планируют произвести до 50 млн доз в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021-ого.

Вакцина против коронавируса

Компании Pfizer и BioNTech заявили об эффективности своего вещества против коронавируса в ноябре.

Пока в мире неоднозначно оценили разработку. Однако в США хотят до конца года начать распространять ее.

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Источник: Pfizer.com