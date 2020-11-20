Разработчики вакцины против коронавируса, американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкое предприятие BioNTech, сообщили о подаче заявки на использование своего вещества в экстренных случаях в США.
Документ направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Подача заявки позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США уже в декабре 2020 года.
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В дальнейшем заявки отправят в подобные органы европейских стран, Великобритании, Канады, Японии, Австралии.
Компании планируют произвести до 50 млн доз в 2020 году и до 1,3 млрд доз к концу 2021-ого.
Вакцина против коронавируса
Компании Pfizer и BioNTech заявили об эффективности своего вещества против коронавируса в ноябре.
Пока в мире неоднозначно оценили разработку. Однако в США хотят до конца года начать распространять ее.
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Источник: Pfizer.com