По состоянию на утро 20 ноября коронавирус в мире подтвердили у 56 898 415 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 718 тысяч.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, за время пандемии умер 1 360 381 человек, за сутки — еще более 12 тыс.

Лидерами антирейтинга по количеству больных и смертей остаются США.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

США — 1 1715 316;

Индия — 9 004 365;

Бразилия — 5 981 767;

Франция — 2 137 096;

Россия — 1 998 966.

Украина занимает 17 место в рейтинге — между Южной Африкой и Бельгией.

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Больше всего смертей зафиксировано в США (252 535), Бразилии (252 535) и Индии (132 162).

Чтобы удержать распространение коронавируса, многие страны возвращаются к более жесткому карантину. Так, в Чехии продлили состояние чрезвычайной ситуации до 12 декабря, который должен завершиться сегодня, 20 ноября.

Коронавирус 19 ноября

Для сравнения, по данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 19 ноября во всем мире достигло 5 618 7563.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 348 600 человек.