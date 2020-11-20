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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

США призвали Россию прекратить нарушения в Крыму и вернуть его Украине

Миссия США при ООН призвала Российскую Федерацию немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Также в миссии отметили, что российская оккупация серьезно подорвала основы свободы слова, ассоциации, религии или убеждений и мирных собраний, заставив многих сбежать.

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— Мы поддерживаем народ Крыма, гражданское общество и правозащитников, которые работают над защитой этих прав, — сообщили представители миссии.

Кроме того, миссия США при ООН рассказала, что гордится софинансированием и голосованием за резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму. По их словам, ситуация там остается ужасной, поскольку российская оккупационная власть применяет силу и запугивание для подавления инакомыслия и оппозиции.

Крым

Россия обвинила крымчан в проблемах с водоснабжением на полуострове. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму могут привлечь правоохранителей.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Крыму с водой критическая.

В то же время представитель Кремля отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, чтобы потом не зависеть от Украины.

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