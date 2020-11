США призвали Россию прекратить нарушения в Крыму и вернуть его Украине

Миссия США при ООН призвала Российскую Федерацию немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Также в миссии отметили, что российская оккупация серьезно подорвала основы свободы слова, ассоциации, религии или убеждений и мирных собраний, заставив многих сбежать.

The United States calls on Russia to immediately end its abuses in occupied Crimea, release all Ukrainians unjustly imprisoned for peaceful opposition, and return full control of the peninsula to Ukraine.

— U.S. Mission to the UN (@USUN) November 19, 2020