США призвали Россию прекратить нарушения в Крыму и вернуть его Украине

Миссия США при ООН призвала Российскую Федерацию немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Также в миссии отметили, что российская оккупация серьезно подорвала основы свободы слова, ассоциации, религии или убеждений и мирных собраний, заставив многих сбежать.

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— Мы поддерживаем народ Крыма, гражданское общество и правозащитников, которые работают над защитой этих прав, — сообщили представители миссии.

The United States calls on Russia to immediately end its abuses in occupied Crimea, release all Ukrainians unjustly imprisoned for peaceful opposition, and return full control of the peninsula to Ukraine. — U.S. Mission to the UN (@USUN) November 19, 2020

Кроме того, миссия США при ООН рассказала, что гордится софинансированием и голосованием за резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму. По их словам, ситуация там остается ужасной, поскольку российская оккупационная власть применяет силу и запугивание для подавления инакомыслия и оппозиции.

Крым

Россия обвинила крымчан в проблемах с водоснабжением на полуострове. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму могут привлечь правоохранителей.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Крыму с водой критическая.

В то же время представитель Кремля отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, чтобы потом не зависеть от Украины.