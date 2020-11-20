Госсекретарь штата Джоррджия Брэд Раффенспергер объявил о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США в своем штате.

По его словам, согласно проверке, предусмотренной законодательством штата, Байден опередил действующего президента Дональда Трампа на 12 284 голоса.

Раффенспергер признался, что разочарован проигрышем своей партии, но “цифры не врут”.

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Выборы президента в Джорджии (США)

В американском штате Джорджия вручную проведут полный пересчет голосов на президентских выборах. Избранный президент США Джо Байден победил в штате, набрав 16 голосов выборщиков.

Здесь нашли 2 600 голосов, которые не включили в финальный результат — но эти бюллетени были в поддержку Байдена.

В США закончился подсчет голосов во всех штатах. По итогам голосования, победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден с 306 голосами избирателей.

Действующий президент Дональд Трамп — 232.