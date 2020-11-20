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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

В декабре или в начале года: Меркель назвала сроки регистрации вакцины в Европе

Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в Европе уже в декабре этого года или после новогодних праздников.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления.

— Мы ожидаем регистрацию в Европе в декабре или вскоре после начала следующего года, — сообщила она.

Меркель отметила, что последние новости о разработке вакцины внушают большой оптимизм.

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После регистрации вакцины в Европе начнется процесс вакцинации.

Канцлер сообщила, что Еврокомиссия ведет переговоры о поставках вакцины с некоторыми производителями, в частности с BioNTech и Pfizer.

Активная вакцинация населения

Один из разработчиков вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, которая показала эффективность более 90%, прогнозирует активную вакцинацию населения в мире летом 2021 года, а уже зимой 2022 года мир сможет вернуться к нормальной жизни.

Фармацевтическая компания Pfizer из Соединенных Штатов Америки совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирований вакцины от коронавируса.

Источник: Штеффен Зайберт

Фото: Dreamstime

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