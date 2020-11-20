Украинцы могут спокойно ехать на отдых в Турцию – частичный комендантский час, введенный на выходные, не действует на иностранных туристов.
В Министерстве внутренних дел Турции разъяснили новые карантинные меры в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
В частности, рестораны в отелях и заведения общественного питания в аэропортах будут работать в обычном режиме.
Туристы имеют право перемещаться между городами при наличии документов о бронировании.
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Комендантский час в Турции
В Турции на выходные вводится частичный комендантский час, который будет на выходных с 20.00 до 10.00.
То есть рестораны, торговые центры и салоны красоты будут работать с 10.00 до 20.00.
Кроме того, до конца года закрываются кинотеатры.
Источник: icisleri.gov.tr