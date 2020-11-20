Украинцы могут спокойно ехать на отдых в Турцию – частичный комендантский час, введенный на выходные, не действует на иностранных туристов.

В Министерстве внутренних дел Турции разъяснили новые карантинные меры в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

В частности, рестораны в отелях и заведения общественного питания в аэропортах будут работать в обычном режиме.

Туристы имеют право перемещаться между городами при наличии документов о бронировании.

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Комендантский час в Турции

В Турции на выходные вводится частичный комендантский час, который будет на выходных с 20.00 до 10.00.

То есть рестораны, торговые центры и салоны красоты будут работать с 10.00 до 20.00.

Кроме того, до конца года закрываются кинотеатры.

Источник: icisleri.gov.tr