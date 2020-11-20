Войска Азербайджана вошли в Агдамский район

Азербайджан ввел свои войска в Агдамский район, который граничит с Нагорным Карабахом. Сделали это в рамках мирного соглашения с Арменией.
Войска движутся к городу Агдам, сообщило Минобороны Азербайджана.
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— Согласно трехстороннему соглашению, подписаному президентом республики Азербайджан, премьер-министром республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в регион Агдам 20 ноября, — сообщили в министерстве.
Агдамский район — один из трех регионов, окружающих Нагорный Карабах. Под контролем армянских военных формирований территория находилась с 1993 года.
Агдам оккупирован 30 лет
До войны Агдам принадлежал к Азербайджану. Здесь жило 28 тыс. жителей. Здесь изготавливали известное в СССР крепленое вино Агдам.
До войны в городе работали маслозавод, железнодорожная станция, консервный, машиностроительный заводы, узел шоссейных дорог, техникумы, медицинское и музыкальное училище, драматический театр.
Сегодня райцентр разрушен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что все убытки будут посчитаны и выставлены Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе
Власти Азербайджана потребуют от Армении возмещения убытков, причиненных армянской стороной в районах Нагорного Карабаха.
В страну прибудут международные организации и эксперты, которые будут просчитывать нанесенный ущерб Арменией за последние 30 лет.
Источник: Министерство обороны Азербайджана