Джо Байден, который по предварительным данным побеждает на президентских выборах в США, определился с кандидатурой на должность госсекретаря.

Кандидатуру должны объявить на следующей неделе.

— Непонятно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшое официальное лицо администрации Обамы подтвердило, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на эту должность, — сообщил источник.

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Также в качестве потенциальных кандидатов на пост государственного секретаря называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого заместителя госсекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс.

В США закончился подсчет голосов во всех штатах. По итогам голосования победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден.

Дональд Трамп вновь заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал большие иски об их неконституционности.