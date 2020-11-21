В Китае предложили создать международную систему сертификатов здоровья, которая признавалась бы всеми странами мира.
Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин во время саммита G20, который проходит в формате видеоконференции 21 ноября.
Нововведение предусматривает зашифровку информации о состоянии человека, а именно о результатах ее тестов на коронавирус, в персональный QR-код. Этот код хранится на смартфоне и при необходимости может считываться.
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Сейчас такая система действует в Китае, страна предлагает сделать ее глобальной.
Вакцина против коронавируса
Во время саммита G20 тема коронавируса была ключевой. Лидеры стран Большой двадцатки обсудили механизмы преодоления пандемии.
В частности их призвали присоединиться к финансированию изготовления вакцины против коронавируса для малообеспеченных стран.
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Источник: Xinhua