Во время саммита G20 (страны Большой двадцатки), который проходит 21 ноября в формате видеоконференции, лидеров стран призвали помочь в сборе $5 млрд для закупки вакцины против коронавируса для бедных стран.

Этому должны способствовать развитые государства и бизнес, заявила председатель правления альянса GAVI Нгози Оконджо-Ивеала.

— Вирус побеждает. Только благодаря адекватному финансированию глобальной стратегии выхода можно восстановить экономическую жизнеспособность и предотвратить катастрофу в беднейших странах, — заявила спикер.

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По ее словам, в настоящее время разработчики механизма COVAX работают над обеспечением 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Однако этого количества будет недостаточно, спрос на вещество будет постоянно расти, из-за чего необходимы дополнительное финансирование и изготовка вещества.

Вакцина против коронавируса

Осенью 2020 года мировые компании достигли определенных успехов в разработке вакцины против коронавируса.

Об эффективности вещества заявила американская компания Pfizer. Кроме того, о финальных этапах тестирования сообщали в Китае. А Россия еще в августе презентовала свою вакцину.

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