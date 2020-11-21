По состоянию на утро 21 ноября в мире зафиксировано 57 564 688 случаев, за сутки их количество увеличилось еще почти на 700 тыс.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 372 182 человека.
Страны, где больше всего больных Covid-19:
- США — 11 910 858;
- Индия — 9 050 597;
- Бразилия — 6 020 164;
- Франция — 2 160 343;
- Россия — 2 023 025.
Украина занимает 17 место в рейтинге — между Южной Африкой и Бельгией.
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Больше всего смертей зафиксировано в США (254 413), Бразилии (168 613) и Индии (132 726).
Карантин в других странах
В Турции иностранным туристам разрешили не соблюдать комендантский час.
В частности, рестораны в гостиницах и заведениях общественного питания в аэропортах будут работать в обычном режиме.
Туристы имеют право перемещаться между городами при наличии документов о бронировании.
Коронавирус 20 ноября
Для сравнения, по состоянию на утро 20 ноября коронавирус в мире подтвердили у 56 898 415 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 718 тыс.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, за время пандемии умер 1 360 381 человек, за сутки — еще более 12 тыс.