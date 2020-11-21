По состоянию на утро 21 ноября в мире зафиксировано 57 564 688 случаев, за сутки их количество увеличилось еще почти на 700 тыс.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 372 182 человека.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

США — 11 910 858;

Индия — 9 050 597;

Бразилия — 6 020 164;

Франция — 2 160 343;

Россия — 2 023 025.

Украина занимает 17 место в рейтинге — между Южной Африкой и Бельгией.

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Больше всего смертей зафиксировано в США (254 413), Бразилии (168 613) и Индии (132 726).

Карантин в других странах

В Турции иностранным туристам разрешили не соблюдать комендантский час.

В частности, рестораны в гостиницах и заведениях общественного питания в аэропортах будут работать в обычном режиме.

Туристы имеют право перемещаться между городами при наличии документов о бронировании.

Коронавирус 20 ноября

Для сравнения, по состоянию на утро 20 ноября коронавирус в мире подтвердили у 56 898 415 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 718 тыс.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, за время пандемии умер 1 360 381 человек, за сутки — еще более 12 тыс.