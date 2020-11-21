Турецкие военнослужащие в ближайшее время отправятся в Азербайджан.
Об готовности солдат сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
— В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку, — уточнил Хулуси Акар.
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В то же время в ведомстве пока не уточнили количество военнослужащих и конкретные даты отправки солдат.
С инициативой отправить турецких военных в Азербайджан выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. 17 ноября парламент Турции одобрил это решение.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Противостояние в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, которое вспыхнуло осенью 2020 года, закончилось подписанием соглашения между странами.
Посредником в этом процессе была Россия.
Подробнее о причинах и последствиях конфликта в Нагорном Карабахе читайте на Фактах ICTV.
Источник: Минобороны Турции