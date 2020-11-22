Вакцинация американцев от коронавируса может начаться 11-12 декабря, прогнозирует руководитель группы быстрого реагирования по вопросам вакцин и лекарств от Covid-19 в Белом доме Монсеф Слауи.

По его словам, Управление по продовольствию и медикаментам (FDA) может разрешить применение вакцины компании Pfizer, которая подала соответствующую заявку в пятницу, уже 10 декабря.

То есть применение вакцин возможно уже на следующий день после разрешения FDA.

Слауи отметил, что сначала вакцинируют медиков, пенсионеров и людей с сопутствующими заболеваниями, а детей – в середине 2021 года.

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Вакцинация от коронавируса в США

20 ноября американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкое предприятие BioNTech сообщили о подаче заявки на использование своей вакцины от коронавируса в экстренных случаях в США.

Документ направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Подача заявки позволит использовать вакцину среди групп высокого риска в США уже в декабре 2020 года.