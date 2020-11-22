По состоянию на утро 22 ноября в мире зафиксировано 58 143 122 случая коронавируса, за сутки их количество увеличилось еще на более 570 тыс.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 380 436 человек, за сутки — более 8 тыс. С начала пандемии выздоровели 37 214 376 пациентов.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

США — 12 088 410;

Индия — 9 095 806;

Бразилия — 6 052 786;

Франция — 2 178 023;

Россия — 2 047 563.

Украина занимает 17 место в рейтинге — между Южной Африкой и Бельгией.

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Наибольшее количество смертей от Covid-19 фиксируют в США (255 861), Бразилии (168 989) и Индии (133 227).

Карантин в мире

В Турции туристам разрешили не соблюдать комендантский час, поэтому рестораны в гостиницах и заведениях общественного питания в аэропортах будут работать в обычном режиме.

А вот в Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации, который должен был завершиться 20 ноября, до 12 декабря.

В Польше до 25 декабря не будут работать рестораны, бары, фитнес-студии и культурные заведения.

Коронавирус 21 ноября

Для сравнения, по состоянию на утро 21 ноября коронавирус в мире подтвердили у 57 564 688 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 700 тыс.

В целом от осложнений, вызванных коронавирусом, за время пандемии умерли 1 372 182 человека.