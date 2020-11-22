По состоянию на утро 22 ноября в мире зафиксировано 58 143 122 случая коронавируса, за сутки их количество увеличилось еще на более 570 тыс.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 380 436 человек, за сутки — более 8 тыс. С начала пандемии выздоровели 37 214 376 пациентов.
Страны, где больше всего больных Covid-19:
- США — 12 088 410;
- Индия — 9 095 806;
- Бразилия — 6 052 786;
- Франция — 2 178 023;
- Россия — 2 047 563.
Украина занимает 17 место в рейтинге — между Южной Африкой и Бельгией.
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Наибольшее количество смертей от Covid-19 фиксируют в США (255 861), Бразилии (168 989) и Индии (133 227).
Карантин в мире
В Турции туристам разрешили не соблюдать комендантский час, поэтому рестораны в гостиницах и заведениях общественного питания в аэропортах будут работать в обычном режиме.
А вот в Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации, который должен был завершиться 20 ноября, до 12 декабря.
В Польше до 25 декабря не будут работать рестораны, бары, фитнес-студии и культурные заведения.
Коронавирус 21 ноября
Для сравнения, по состоянию на утро 21 ноября коронавирус в мире подтвердили у 57 564 688 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 700 тыс.
В целом от осложнений, вызванных коронавирусом, за время пандемии умерли 1 372 182 человека.