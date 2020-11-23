Аэропорт Шанхая погрузился в хаос после того, как у рабочих нашли коронавирус

Крупнейший международный аэропорт Шанхая на мгновение погрузился в хаос в воскресенье, 22 ноября, вечером, после того как власти приказали провести массовые тесты среди работников.

С начала ноября у семи грузчиков аэропорта и их близких диагностировали коронавирус, в том числе два случая были зафиксированы в воскресенье.

В попытке сдержать вспышку власти приказали всему грузовому персоналу аэропорта пройти тесты на коронавирус в течение ночи.

На видео сняли, как несколько медиков в защитных костюмах пытаются сдержать сотни людей, которые идут к выходу.

Сообщается, что хаос со временем утих и рабочие выстроились в очередь для проведения тестов.

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На видео сняли скопление людей в аэропорту Борисполь

Недавно очевидцы сняли, как из-за неслаженности действий профильных служб в аэропорту Борисполь образовались большие очереди к паспортному контролю.

На кадрах видно, что люди стоят в масках, но не соблюдают социальную дистанцию.