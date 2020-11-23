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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Людмила Богданова |

Бибер, Свифт и The Weeknd: названы победители American Music Awards 2020

22 ноября во Лос-Анджелесе (США) состоялась ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2020, где объявляют лучших исполнителей, треки и дуэты в разных категориях. Побеждают исполнители с наибольшим количеством голосов.

Больше всего наград досталось Джастину Биберу, певице Тейлор Свифт, дуэту Dan + Shay и канадскому певцу The Weeknd. Каждый из них победил сразу в трех номинациях.

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Победители American Music Awards 2020

  • Артистка года, лучшая исполнительница в стиле поп/рок, лучше музыкальное видео (Cardigan) — Тейлор Свифт;
  • Лучший исполнитель в стиле соул/R&B, лучший альбом и песня — The Weeknd;
  • Лучший исполнитель в стиле поп/рок — Джастин Бибер;
  • Сотрудничество года — Джастин Бибер и дуэт Dan + Shay (трек 10 000 Hours)
  • Лучшая песня в стиле поп/рок — трек Do not Start Now, певица Дуа Липа;
  • Лучший новый исполнитель — Doja Cat;
  • Лучшая певица в стиле рэп/хип-хоп — Ники Минаж;
  • Лучший трек в стиле рэп/хип-хоп — WAP (Cardi B и Megan Thee Stallion);
  • Любимая группа в социальных сетях и лучшая группа в стиле поп/рок — BTS.

Победители премии MTV Video Music Awards 2020

В конце лета в США состоялась премия MTV Video Music Awards 2020. Из-за пандемии коронавируса на событии не было зрителей, а также действовали ограничения.

Исполнитель The Weeknd победил в номинации лучшее видео с клипом на песню Binding Lights. Смотрите полный список победителей MTV Video Music Awards на Фактах ICTV.

Фото: Justin Bieber

Источник: CNN

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