Действие комендантского часа в Черногории решили продлить на неделю. Новые правила вступают в силу с 25 ноября и будут действовать до 8 декабря.

Об этом сообщает правительство Черногории.

Согласно новым ограничениям, комендантский час ужесточается.

Если раньше предприятия общественного питания и обслуживания могли работать с 7.00 до 20.00, то с 25 ноября их работа сокращается на два часа – с 7.00 до 18.00.

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А жителям страны будет запрещено выходить из дома с 19.00 до 5.00 (раньше было с 21.00 до 5.00).

Карантин в Черногории

В Черногории с 15 ноября по 1 декабря ввели комендантский час для стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Тогда власти предупреждали — если это не поможет, действие карантина продлят.

Источник: gov.me