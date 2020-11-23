Китайская телекоммуникационная компания Huawei изготовит смартфон со встроенным термометром. Производитель уже защитил права на такую ​​идею, зарегистрировав патент.

Измерить температуру тела или предмета можно будет с помощью камеры гаджета. Результат появится на экране.

Функция будет доступна на смартфонах Honor Play4 Pro Temperature Measurement Edition и Porsche design Huawei Mate40 RS.

С помощью устройств можно будет измерить температуру объектов от -20 °C до + 100° C.

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Антибактериальный смартфон в Великобритании

В Великобритании изобрели антибактериальный смартфон. Его изготовили из специального материала, на котором не размножаются микробы.

Кроме того, его можно мыть и обрабатывать антисептиком.

Источник: Gizmochina