Китайская телекоммуникационная компания Huawei изготовит смартфон со встроенным термометром. Производитель уже защитил права на такую идею, зарегистрировав патент.
Измерить температуру тела или предмета можно будет с помощью камеры гаджета. Результат появится на экране.
Функция будет доступна на смартфонах Honor Play4 Pro Temperature Measurement Edition и Porsche design Huawei Mate40 RS.
С помощью устройств можно будет измерить температуру объектов от -20 °C до + 100° C.
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Антибактериальный смартфон в Великобритании
В Великобритании изобрели антибактериальный смартфон. Его изготовили из специального материала, на котором не размножаются микробы.
Кроме того, его можно мыть и обрабатывать антисептиком.
Источник: Gizmochina