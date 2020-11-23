Китай увеличивает мощности по переработке нефти и уже в следующем году может впервые в истории сменить США в качестве лидера на этом рынке.

— Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине XIX века, но Китай свергнет США уже в следующем году, — отмечает Международное энергетическое агентство.

Смена лидера на рынке по переработке нефти может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строятся по меньшей мере четыре новых нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США такие предприятия закрываются.

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Суммарная мощность новых китайских предприятий составит 1,2 млн барреля в сутки, что равно нефтепереработке всей Великобритании.

При этом из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мировой спрос на топливо снизился, из-за чего добычу и переработку нефти тоже пришлось уменьшить.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до $45,66 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь поднялась до $42,89 за баррель.

Увеличение стоимости нефти начали фиксировать из-за заявления представителей американской фирмы Pfizer о вакцине против коронавируса.

Они заявили, что вещество эффективна на 90%.