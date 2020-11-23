Лидеры стран G20 пообещали гарантировать равный доступ всех стран к вакцине против коронавируса.

Этот тезис прописали в документе по итогам саммита, который прошел на выходных в онлайн-формате.

— Мы не пожалеем усилий обеспечить равноправный доступ для всех людей в соответствии с принципами членов стимулировать инновации, — гарантируют они в коммюнике.

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Речь идет о финансовой поддержке механизмов, которые работают в этом направлении, например, COVAX.

Вакцинация против коронавируса

Во время саммита G20 21 ноября представителей стран Большой двадцатки призвали собрать $5 млрд для закупки вакцины против коронавируса для бедных стран.

Эти деньги помогут остановить распространения вируса в тех странах, где могут возникнуть финансовые трудности с закупкой вещества и проведением вакцинации.

Подробнее о планах касательно вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: G20 Riyadh Summit Leaders Declaration