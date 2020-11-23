По состоянию на 23 ноября в мире подтвердили почти 59 млн случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус унес жизни более 1,3 млн жителей планеты.
Болезнь преодолели более 40,7 млн людей.
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Страны, где больше всего случаев Covid-19:
- США — 12 588 661;
- Индия — 9 140 312;
- Бразилия — 6 071 401;
- Франция — 2 140 208;
- Россия — 2 089 329.
Где больше всего смертей от коронавируса:
- США — 262 696;
- Бразилия — 169 197;
- Индия — 133 773;
- Мексика — 101 676;
- Великобритания — 55 024.
Лидеры по количеству тех, кто выздоровел:
- Индия — 8 562 641;
- США — 7 452 540;
- Бразилия — 5 432 505;
- Россия — 1 595 443;
- Аргентина — 1 195 492.
Украина в этом антирейтинге занимает 17 место.
Карантин в мире
Стараясь улучшить эпидситуацию, которая ухудшилась в октябре, страны мира ввели жесткие ограничения. Сейчас меры действуют в ряде европейских стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Польша.
Однако есть и позитивные новости — в США заявили об эффективности вакцины против коронавируса компании Pfizer. В ближайшее время вещество могут официально одобрить и начать прививать людей.
Коронавирус 22 ноября
Согласно статистики коронавируса в мире 22 ноября, в мире зафиксировали более 58,1 млн случаев коронавируса.
От вируса умерли более 1,3 млн людей.
Выздоровели более 37,2 млн пациентов.