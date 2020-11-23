По состоянию на 23 ноября в мире подтвердили почти 59 млн случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,3 млн жителей планеты.

Болезнь преодолели более 40,7 млн людей.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев Covid-19:

США — 12 588 661;

Индия — 9 140 312;

Бразилия — 6 071 401;

Франция — 2 140 208;

Россия — 2 089 329.

Где больше всего смертей от коронавируса:

США — 262 696;

Бразилия — 169 197;

Индия — 133 773;

Мексика — 101 676;

Великобритания — 55 024.

Лидеры по количеству тех, кто выздоровел:

Индия — 8 562 641;

США — 7 452 540;

Бразилия — 5 432 505;

Россия — 1 595 443;

Аргентина — 1 195 492.

Украина в этом антирейтинге занимает 17 место.

Карантин в мире

Стараясь улучшить эпидситуацию, которая ухудшилась в октябре, страны мира ввели жесткие ограничения. Сейчас меры действуют в ряде европейских стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Польша.

Однако есть и позитивные новости — в США заявили об эффективности вакцины против коронавируса компании Pfizer. В ближайшее время вещество могут официально одобрить и начать прививать людей.

Коронавирус 22 ноября

Согласно статистики коронавируса в мире 22 ноября, в мире зафиксировали более 58,1 млн случаев коронавируса.

От вируса умерли более 1,3 млн людей.

Выздоровели более 37,2 млн пациентов.