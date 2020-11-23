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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Почти 59 млн случаев Covid-19: коронавирус в мире 23 ноября

По состоянию на 23 ноября в мире подтвердили почти 59 млн случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни более 1,3 млн жителей планеты.

Болезнь преодолели более 40,7 млн людей.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего случаев Covid-19:

  • США — 12 588 661;
  • Индия — 9 140 312;
  • Бразилия — 6 071 401;
  • Франция — 2 140 208;
  • Россия — 2 089 329.

Где больше всего смертей от коронавируса:

  • США — 262 696;
  • Бразилия — 169 197;
  • Индия — 133 773;
  • Мексика — 101 676;
  • Великобритания — 55 024.

Лидеры по количеству тех, кто выздоровел:

  • Индия — 8 562 641;
  • США — 7 452 540;
  • Бразилия — 5 432 505;
  • Россия — 1 595 443;
  • Аргентина — 1 195 492.

Украина в этом антирейтинге занимает 17 место.

Карантин в мире

Стараясь улучшить эпидситуацию, которая ухудшилась в октябре, страны мира ввели жесткие ограничения. Сейчас меры действуют в ряде европейских стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Польша.

Однако есть и позитивные новости — в США заявили об эффективности вакцины против коронавируса компании Pfizer. В ближайшее время вещество могут официально одобрить и начать прививать людей.

Коронавирус 22 ноября

Согласно статистики коронавируса в мире 22 ноября, в мире зафиксировали более 58,1 млн случаев коронавируса.

От вируса умерли более 1,3 млн людей.

Выздоровели более 37,2 млн пациентов.

Фото: Dreamstime

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