Президент Китая Си Цзиньпин призвал к созданию глобального механизма, который использовал бы QR-коды для открытия международных поездок.

Коды будут использоваться, чтобы помочь установить состояние здоровья путешественника.

Такую инициативу он выдвинул на саммите G20.

— Нам необходимо продолжить гармонизацию политики и стандартов и упорядочить поток людей, — сказал он.

Си Цзиньпин считает, что коды могут использоваться для распознавания сертификатов здоровья, основанных на результатах тестов на нуклеиновые кислоты.

— Мы надеемся, что к этому механизму присоединится больше стран, — добавил он.

Однако правозащитники предупреждают, что коды могут использовать для более широкого политического мониторинга и исключения.

Потери в сфере туризма

Туристический поток в мире за полгода сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Всего не произошло около 440 млн поездок, что привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора.

Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса.