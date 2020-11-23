Вакцина, разработанная Оксфордским университетом вместе с фармацевтической компанией AstraZeneca, может предупредить инфицирование Covid-19 у 70% людей. Исследователи университета утверждают, что их вакцина дешевле вакцины Pfizer и Moderna, которые показали 95% защиты. Цена составит от $4 до $5.

Об этом сообщили в исследовании в Оксфордском университете. Ученые заверили, что их вакцину легче хранить и можно доставить в любую часть планеты. Они уверены, что препарат будет играть важную роль в борьбе с пандемией, если ее одобрят специальные органы.

— Сегодняшнее обнародование исследования делает нас еще на один шаг ближе к времени, когда мы сможем использовать вакцины, чтобы положить конец разрухе, вызванной коронавирусом, — сказала разработчица вакцины профессор Сара Гилберт.

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Оксфордские ученые разработали вакцину примерно за 10 месяцев. Во время исследований они привлекли более 20 тыс. волонтеров — половина из Великобритании, остальные из Бразилии.

Они зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом у людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай у людей, которые получили фиктивную инъекцию. Исследователи отметили, что таким образом вакцина показала 70% эффективности в борьбе с вирусом.

Сейчас компания проводит окончательные испытания вакцины, результаты которых должны обнародовать до конца года.

В Великобритании уже готовы к отправке 4 млн доз вакцины. Первыми вакцинируют пожилых людей и медработников.

Цена вакцины от Covid-19 производства компаний Moderna и Pfizer

Цена одной дозы вакцины против коронавируса производства американской фармкомпании Moderna может составлять от $25 до $37. Глава компании Стефан Бансель отметил, что конечная стоимость будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику.

В то же время от компании Pfizer вакцина будет стоить примерно $20.

Источник: University of Oxford