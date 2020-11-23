Польша проведет массовое тестирование населения на коронавирус

Власти Польши планируют протестировать на коронавирус все население. Сначала массовое тестирование состоится в регионах с наиболее сложной ситуацией.
Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска назвал удачным опыт Словакии, которая также недавно проводила такую операцию.
— Думаю, что мы будем использовать метод Словакии. Там сначала отобрали только четыре региона, а затем уже провели тестирование по всей стране. Через неделю операцию повторили в некоторых местах.
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В ближайшее время Министерство здравоохранения анонсирует детали, как проведут тестирование.
Массовое тестирование в Словакии
В Словакии провели бесплатное тестирование на коронавирус. Положительные тесты получили около 1% населения (более 25 тыс. из 25,8 млн).
Для этого привлекли 40 тыс. медицинских работников, солдат, правоохранителей и волонтеров.
Источник: Wydarzhenia w Interia