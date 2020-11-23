В США умер Патрик Квинн — один из вдохновителей флешмоба Ice Bucket Challenge, направленного на помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

О смерти 37-летнего Патрика Квинна сообщила некоммерческая организация ALS Association, которая собирает деньги для больных БАС.

Самому вдохновителю флешмоба Ice Bucket Challenge диагноз бокового амиотрофичного склероза поставили в 2013 году, когда ему было 30 лет.

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В декабря 2019 года умер еще один вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс, у которого также был БАС.

Флешмоб Ice Bucket Challenge появился в 2014 году. Его участники обливали себя холодной водой и выкладывали видео в соцсети. Начал флешмоб игрок в гольф из США Крис Кеннеди. Однако Патрик Квинн и Пит Фрейтс присоединились к флешмобу на ранних этапах и помогли сделать его всемирно известным.

Ice Bucket Challenge собрал $220 млн на исследование БАС. Из этих денег был профинансирован проект, в рамках которого ученые обнаружили ген, связанный с высоким риском развития БАС.

Умер Армен Джигарханян

14 ноября умер Армен Джигарханян в возрасте 85 лет. Его смерть наступила из-за возраста и болезни артиста. В 2018 году он перенес инфаркт, но он смог восстановиться и вернулся к репетициям в театре.

Источник: ALS Association