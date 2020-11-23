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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Творит беззаконие: Лукашенко отлучили от церкви

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отлучили от церкви.

В воскресенье, 22 ноября, во время службы в Торонто предстоятель Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял Лукашенко и объявил ему анафему.

Текст отлучения называется Анафема бывшему президенту Александру Лукашенко, который творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси.

— Благочестивый белорусский народ находится в непростое время, когда по приказу самозванца — бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами.

Читайте: Пришло время остановить насилие: США обратились к Лукашенко

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются уже более трех месяцев после того, как Лукашенко заявил о переизбрании на шестой срок.

22 ноября в Минске на антиправительственных протестах силовики задержали 374 человека. Среди них были несовершеннолетние, некоторых протестующих забирала скорая помощь, после чего пострадавших везли в полицейский участок.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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