Европейский Союз решил оснастить европейские больницы дезинфекционными роботами. Высший орган исполнительной власти ЕС Европейская комиссия начала закупку 200 устройств на €12 млн. Их разделят между всеми европейскими странами.

Многие медицинские учреждения выразили потребность в таких роботах. Они могут проводить дезинфекцию в больничных палатах с помощью ультрафиолета. Процесс длится 15 мин и снижает вероятность распространения коронавируса.

— Современные технологии могут создать силы изменений, и мы видим хороший пример в дезинфекционных работах. Я приветствую этот шаг, чтобы помочь нашим больницам в Европе уменьшить риск заражения, — сообщила Маргрет Вестагер — исполнительный вице-президент Еврокомиссии.











В Европе роботы будут дезинфицировать больничные палаты / 3 фотографии

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Коронавирус в мире

23 ноября стало известно о более 59 млн случаях коронавируса во всем мире. За период пандемии от Covid-19 умерло более 1,3 млн человек.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Источник: Европейская комиссия

Фото: Европейская комиссия