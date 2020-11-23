В Испании, где ситуация с коронавирусом одна из худших в Европе, планируют начать вакцинировать людей от Covid-19 уже в январе 2021 года.

В стране рассчитывают привить значительную часть населения в течение трех месяцев.

— Кампания начнется в январе и будет иметь 13 тыс. пунктов вакцинации, — отметил премьер-министр страны Педро Санчес.

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При этом вакцинация будет проходить со всеми гарантиями, в приоритете — люди, которые находятся в группе риска.

Вакцина от коронавируса

Компания Moderna, которая разработала вакцину против коронавируса, озвучила предварительную стоимость своего вещества.

Цена дозы вакцины может составлять от $25 до $37. Планируется, что стоимость будет выше, чем аналога от компании Pfizer.

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