В Испании, где ситуация с коронавирусом одна из худших в Европе, планируют начать вакцинировать людей от Covid-19 уже в январе 2021 года.
В стране рассчитывают привить значительную часть населения в течение трех месяцев.
— Кампания начнется в январе и будет иметь 13 тыс. пунктов вакцинации, — отметил премьер-министр страны Педро Санчес.
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При этом вакцинация будет проходить со всеми гарантиями, в приоритете — люди, которые находятся в группе риска.
Вакцина от коронавируса
Компания Moderna, которая разработала вакцину против коронавируса, озвучила предварительную стоимость своего вещества.
Цена дозы вакцины может составлять от $25 до $37. Планируется, что стоимость будет выше, чем аналога от компании Pfizer.
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