Штат Пенсильвания официально утвердил победу на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена.

Об этом в Twitter сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф.

По его словам, сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.

— Согласно федеральному закону, я подписал свидетельство об установлении (победы, — Ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис, — отметил Вулф.

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Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.

— Наши сотрудники, которые работают на выборах, подвергались постоянным нападениям, и они действовали прекрасно и достойно, — добавил губернатор.

Накануне Дональд Трамп подал апелляцию на решение окружного суда Пенсильвании, который отклонил его иск о признании недействительными части бюллетеней.

Суд назвал аргументы команды Трампа безосновательными.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Подсчет голосов во всех штатах уже закончился.

По итогам голосования Джо Байден победит Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США, которая определяет, кто станет президентом — это намного больше, чем 270 голосов, которые ему нужны для победы.