Штат Пенсильвания официально утвердил победу на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена.
Об этом в Twitter сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф.
По его словам, сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.
— Согласно федеральному закону, я подписал свидетельство об установлении (победы, — Ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис, — отметил Вулф.
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Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.
— Наши сотрудники, которые работают на выборах, подвергались постоянным нападениям, и они действовали прекрасно и достойно, — добавил губернатор.
Накануне Дональд Трамп подал апелляцию на решение окружного суда Пенсильвании, который отклонил его иск о признании недействительными части бюллетеней.
Суд назвал аргументы команды Трампа безосновательными.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Подсчет голосов во всех штатах уже закончился.
По итогам голосования Джо Байден победит Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США, которая определяет, кто станет президентом — это намного больше, чем 270 голосов, которые ему нужны для победы.