Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирус на 24 ноября 2020

Пандемия Covid-19 неизбежно затронул каждую страну мира, и несмотря на достижения ученых, вакцина против вируса станет доступной еще нескоро.

Важнейшие новости о коронавирус за сегодня, 24 ноября, собрано в материале Фактов ICTV.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на вторник, 24 ноября, коронавирус в Украине обнаружили еще у 12 287 человек. Общая цифра составляет 647 976 случаев.

Самый высокий суточный прирост фиксируют в Киеве (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Количество летальных случаев вследствие Covid-19 в стране составляет 11 263. Побороли вирус уже 299 358 украинцев.

Коронавирусом продолжает болеть 27 народных депутатов, 34 работника аппарата ВРУ, а также министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По данным Минздрава, загруженность койко-мест пациентами с коронавирусом составляет 52%, однако ситуация в регионах остается неустойчивой.

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Ситуация с коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения признала необходимость сохранения локдауна на рождественские праздники.

В то же время такие ограничения могут спровоцировать протесты: правительства стран могут только прогнозировать риски ослабления карантина на праздники.

После стремительного увеличения количества новых случаев Covid-19 Япония останавливает внутренний туризм. Гонконг уже в третий раз с начала пандемии закрывает все бары, рестораны и ночные клубы.

Несмотря на жесткий карантин в Германии, власти 16 федеральных земель позволит гражданам собираться за одним столом на Рождество и Новый год, если количество лиц не будет превышать 10 человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал итальянцев отказаться от отдыха в горах во время рождественских праздников, чтобы помочь остановить вторую волну коронавируса, в результате которой в стране погибли более 50 тыс. человек.

Швеция сообщает о вспышках коронавируса в домах для престарелых, где с начала пандемии умерла рекордное по европейским меркам количество человек.

Дания продолжает сигнализировать об обнаружении коронавируса у норок на меховых фермах. 24 ноября первые случаи Covid-19 в норок зафиксировали в Польше.

Более подробную статистику коронавируса в мире читайте в материале Фактов ICTV.