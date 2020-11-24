PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

€55 за бутылку: Елизавета II запустила производство джина собственной марки

Королева Великобритании Елизавета II запустила производство джина. Это один из любимых алкогольных напитков монарха.

Джин называется Sandringham Celebration Gin, а его стоимость составляется 50 фунтов стерлингов за бутылку (€55,9). Напиток изготовили на винокурне в королевском поместье на севере Норфолка.

Читайте: Елизавета II помиловала убийцу, остановившего теракт в Лондоне

К слову, это не первый алкогольный напиток, который выпускает королевская семья. Ранее Букингемский дворец презентовал коллекцию джина Royal Collection Trust, а принц Чарльз выпустил свой напиток под маркой Highgrove.

В Великобритании выпустили самый крепкий джин в мире

В Великобритании, а именно в округе Кент, британская винокурня Anno Spirits выпустила джин с 95% крепкости. Он получил титул самого крепкого джина в мире.

Anno Spirits перегнал прошлого лидера — джин Scotland’s Twin River Distiller. Его крепкость составила 77%.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх