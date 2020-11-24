Королева Великобритании Елизавета II запустила производство джина. Это один из любимых алкогольных напитков монарха.

Джин называется Sandringham Celebration Gin, а его стоимость составляется 50 фунтов стерлингов за бутылку (€55,9). Напиток изготовили на винокурне в королевском поместье на севере Норфолка.

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К слову, это не первый алкогольный напиток, который выпускает королевская семья. Ранее Букингемский дворец презентовал коллекцию джина Royal Collection Trust, а принц Чарльз выпустил свой напиток под маркой Highgrove.

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