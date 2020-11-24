Энтони Блинкен — биография нового госсекретаря США

Джо Байден, который побеждает на президентских выборах, определился с кандидатурой госсекретаря. Им станет 58-летний Энтони Блинкен, который долгое время занимал должности второго-третьего плана в американской государственной системе.

Он будет заниматься внешней политикой США, поэтому важно понимать, как такое изменение повлияет на другие страны.

Что известно об Энтони Блинкена, его биографию и отношение к Украине, читайте в материале.

Биография

Энтони Блинкен родился в Нью-Йорке. Окончил юридический факультет Гарвардского университета и продолжил свое образование в Колумбийском университете.

Во времена президентства Билла Клинтона (1994-2001 гг.) занимал должность спичрайтера по внешнеполитическим вопросам, был в аппарате Совета национальной безопасности США.

Впоследствии работал помощником сенатора Байдена, который возглавлял тогда комитет Сената по международным отношениям.

В течение первого президентского срока Барака Обамы в 2009-2013 годах Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена.

В 2013-2015 годах был заместителем советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах — заместителем государственного секретаря США.

Тогда он занимался внешнюю политику США в Афганистане, Ливии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Блинкен и Украина

Блинкен бывал в Украине неоднократно в течение 2009-2017 годов. Он вел переговоры с руководством государства и регулярно комментировал ситуацию в стране и политику России.

В 2014 году Энтони Блинкен сыграл существенную роль в формировании соответствующей политики США на Крымский кризис. Политик отмечал, что всеобъемлющий режим санкций нужен для сдерживания ближайшего круга президента Путина и для наказания русского народа за поддержку Путина.

В 2016 году, комментируя очередное обострение боевых действий на Донбассе, он отметил, что именно Россия спровоцировала рост атак.

В 2017 году Блинкен выступал за предоставление Украине летального оружия и активно отслеживал ситуацию в стране.

Будущий госсекретарь не поддерживает завершение строительства газопровода Северный поток — 2, который не выгоден для Украины. Он видит в нем препятствие на пути диверсификации ЕС направлений поставок энергоносителей.

Выборы в США

3 ноября в США прошли президентские выборы. Подсчет голосов во всех штатах уже закончился. По итогам голосования победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден.

Прогнозируется, что Джо Байден победит Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США, которая определяет, кто станет президентом — это намного больше чем 270 голосов, которые ему нужны для победы.

Дональд Трамп отказался признать выборы в США, выдвинув необоснованные заявления о массовых фальсификациях.