Европейское региональное бюро ВОЗ выступает за пропорциональное и постепенное введение ограничительных карантинных мер, которые должны зависеть от сложности ситуации с Covid-19.

Об этом во время брифинга сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

— Локдаун — крайняя мера в борьбе с коронавирусом. Мы рекомендуем выбирать поэтапный подход. Жесткие меры нужны, но важно учитывать убытки и трудности, которые могут возникать в случае введения полного локдауна.

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Также Клюге отметил, что ВОЗ призывает страны, чтобы они не запрещали работу школ, особенно начальных классов. Исключением может быть только сложная ситуация с распространением Covid-19.

Накануне исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что локдаун на Рождество необходим.

Однако он отметил, что жесткие ограничения могут спровоцировать протесты. По словам Райана, если власть не сможет отслеживать контакты больных людей, то ослабление карантина наоборот приведет к резкому росту заболеваемости.