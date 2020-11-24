Папа Римский Франциск раскритиковал тех, кто принимает участие в антикарантинных митингах и не соблюдает масочный режим.
Эти протесты он сравнил с действительно, по его мнению, важными демонстрациями. Например, против расизма в США после смерти Джорджа Флойда.
— Вы никогда не найдете таких людей среди протестующих против смерти Джорджа Флойда. По таким вопросам они никогда не протестуют, они неспособны выйти за пределы своего маленького мирка интересов, — охарактеризовал Папа Римский таких демонстрантов в новой биографической книге Давайте мечтать: путь к лучшему будущему.
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Касательно необходимости соблюдать масочный режим, по словам понтифика, эти меры сейчас необходимы. Руководство стран принимает их, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, это не нарушение личной свободы.
Гейтс против нарушителей карантина
Американский бизнесмен Билл Гейтс также раскритиковал людей, которые в период распространения коронавируса ходят без масок.
Он сравнил нарушителей с нудистами.
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