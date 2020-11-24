Маск построит в Германии крупнейший в мире завод батарей для электромобилей

Владелец компании Tesla Илон Маск заявил о намерении построить в Германии крупнейший в мире завод по изготовлению батарей для электромобилей. Об этом он сообщил во время выступления на Европейской конференции производителей батарей.

Американский предприниматель подчеркнул, что потребности компании растут, поэтому он хочет построить предприятие в городе Грюнхайде.

Это будет единственный завод компании, где будут производить батареи. По планам, в Грюнхайде также ежегодно будут выпускать около 500 тыс. электромобилей.

Макс стал вторым самым богатым человеком на планете

Предприниматель Илон Макс занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты. Состояние основателя компании Tesla оценили в $127,9 млрд. Еще в начале года он занимал только 35 место в списке.

Резкое продвижение связывают с недавним увеличением акций его компании.

Источник: Welt