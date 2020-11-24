По состоянию на 24 ноября в мире подтвердили 59,5 млн случаев заболевания коронавирусом. Суточный прирост больных составляет около 55 тыс. человек. За время пандемии вирус унес жизни более 1,4 млн жителей планеты.

Болезнь преодолели более 41,1 млн людей.

Страны, где больше всего случаев Covid-19:

США — 12 777 174;

Индия — 9 177 840;

Бразилия — ​​6 088 004;

Франция — 2 144 660;

Россия — 2 114 502.

Где больше всего смертей от коронавируса:

США — 263 687;

Бразилия — ​​169 154;

Индия — 134 254;

Мексика — 101 926;

Великобритания — 55 230.

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Лидеры по количеству выздоровевших:

Индия — 8 604 955;

США — 7 548 940;

Бразиліия — ​​5 445 095;

Россия — 1 611 445;

Аргентина — 1 203 800.

Украина в этом антирейтинге занимает 17 место.

Коронавирус 23 ноября

Согласно статистике коронавируса в мире 23 ноября, на планете было зафиксировано более 59 млн случаев Covid-19.

От вируса умерло более 1,3 млн человек. Выздоровели более 40,7 млн пациентов.