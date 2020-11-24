Россия заявила о нарушении своей границы эсминцем США

Минобороны РФ заявило о нарушении территориальных вод страны в Японском море со стороны миноносца ВМС США Джон Маккейн.

Американский военный корабль углубился на два километра за линию морской границы в заливе Петра Великого, говорится в сообщении ведомства.

Российские военнослужащие на противолодочном корабле Тихоокеанского флота России Адмирал Виноградов предупредили, что возьмут миноносец ВМС США на таран, если тот не покинет воды РФ, отметили в Минобороны.

После этого корабль ВМС США ушел в нейтральные воды.

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Американский эсминец USS Donald Cook в Черном море

Другой военный корабль США — эсминец Дональд Кук – 23 ноября зашел в акваторию Черного моря.

Целью захода корабля в эти воды является проведение регулярного патрулирования.

Источник: Интерфакс