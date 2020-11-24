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Факты / Lifestyle / Авто
Ольга Тетеріна |

Tesla бьет рекорды: впервые акции компании превысили $500 млрд

Акции компании электромобилей Tesla стремительно растут в связи с присоединением к фондовому индексу S&P 500. 24 ноября рыночная стоимость компании пересекла отметку в $500 млрд.

В этом году акции Tesla выросли почти на 550%. Благодаря этому, владелец компании Илон Маск добавил к своему капиталу $100,3 млрд, таким образом он стал вторым в рейтинге самых богатых людей мира.

— Акции Tesla выросли на 4,1% на бирже в Нью-Йорке в начале торгов, достигнув рекордно высоких показателей в $543,17 за акцию и увеличив ее рыночную капитализацию до более $506 млрд, — написали в Bloomberg.

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Компания Goldman Sachs заявляет, что присоединение Tesla в S&P 500 может привести к получению $8 млрд от активных инвестиционных фондов США.

Сейчас акции производителей электромобилей с удовольствием покупают во всем мире. В автомобильном секторе в ближайшие десятилетия люди будут отдавать предпочтение электромобилям, отметили аналитики Bloomberg.

Маск стал второй богатым человеком в мире

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал вторым самым богатым человеком в мире. Он обошел основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Состояние бизнесмена оценили в $127,9 млрд. Еще в январе Маск занимал 35 место.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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