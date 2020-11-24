The Washington Post предлагает Байдену наложить санкции на судей КСУ

Одно из главных изданий США The Washington Post в разделе “мнение всей редакции” призвал избранного президента США Джо Байдена наложить санкции на судей КСУ.

Они отметили, что президент Украины Владимир Зеленский одним из первых иностранных лидеров приветствовал победу демократа.

— Трамп несправедливо преследовал украинского президента, требуя начать политизированное расследование против Байдена в 2019 году, одновременно задержав военную помощь США, — говорится в материале.

Редакция отмечает, что Байден был одним из лучших друзей Украины, и Зеленский нуждается сейчас в его поддержке как никогда раньше. Ему, мол, серьезно навредило решение Конституционного суда, который своими постановлениями ограничило ключевые реформы.

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Журналисты отметили, что после инаугурации администрация Байдена должна сделать несколько шагов для усиления Зеленского. Например, ввести санкции против судей КСУ, причастных к последним решениям.

— Наиболее важным для Байдена будет реанимировать политический союз между Вашингтоном и Киевом, который имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе, но был почти разбит Трампом. Несмотря на то, что его побудили восстановить военную помощь Украине, Трамп продолжал пропагандировать русскую дезинформацию о том, что именно Украина, а не режим Владимира Путина, вмешивался в выборы в США в 2016 году. И он никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон. Исправить это должно быть одной из первых внешнеполитических инициатив Байдена, — подытожили в WP.

Позицию редакции распространил в Twitter один из ключевых внешнеполитических советников Байдена Майкл Карпентер.

— Защищенные интересы и пророссийские олигархи сильнее, чем когда-либо с 2014 года. В США есть внешнеполитические инструменты, чтобы стимулировать коррекцию курса, но украинцы действительно должны осуществлять изменения к персоналу и ведомствам, — написал он.

Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке э-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.