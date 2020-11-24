Какой курс биткоина в долларах

Курс биткоина впервые с 2017 года преодолел отметку в $19 тыс.

Последний раз курс криптовалюты на таком уровне был зафиксирован в декабре 2017 года, когда биткоин был на пике популярности.

Исторический максимум для биткоина зафиксирован на уровне более чем $20 тыс.

По состоянию на 24 ноября биткоин достиг цены $19 087. Рост за сутки составил 1,65%.

Почему подорожал биток

Недавний всплеск биткоина вызван двумя основными причинами, считает доцент бизнес-школы Сиднейского университета Барни Тан.

Одна из них — это объявление, сделанное PayPal в октябре, когда платформа заявила, что позволит своим пользователям покупать, продавать и хранить токены, а также участвовать в транзакциях с биткоинами.

Второй фактор — это так называемые сетевые эффекты: идея о том, что ценность криптовалюты увеличивается по мере того, как все больше людей покупают, владеют и используют ее.

Источник: CoinDesk