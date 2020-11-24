Есть риск, что вакцина от Covid-19 достанется только богатым — ВОЗ

Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус призвал международное сообщество установить новые стандарты доступа к вакцине, прежде чем увлекаться хорошей новостью о том, что все препараты Pfizer-Biotech, Moderna и Oxford-Astrazeneca оказались эффективными.

— Сейчас существует реальный риск того, что бедные и наиболее уязвимые граждане будут растоптаны в погоне за вакциной, — сказал Гебреесус.

Для немедленной поддержки массовых закупок и доставки вакцин, тестов и лечения по схеме ВОЗ Act-Accelerator нужно $4,3 млрд.

Тогда как в следующем году потребуется еще $23,8 млрд, предупредил директор ВОЗ.

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Лидеры G20 пообещали обеспечить равный доступ к вакцине

По результатам саммита G20, который состоялся в онлайн-режиме на выходных, лидеры стран пообещали обеспечить равный доступ всех стран к вакцине против коронавируса.

Страны планируют обеспечить финансовую поддержку механизмов, которые позволяют получить доступ к вакцине бедным странам, например, Covax.

Источник: ReliefWeb