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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

При отрицательном тесте на Covid-19: Британия сократит срок пребывания на самоизоляции

Великобритания сократит с двух недель до пяти дней самоизоляцию для прибывших в страну.

С 15 декабря заработает система, когда можно будет сдать тест на коронавирус после пяти дней самоизоляции. Для тех, у кого результат будет отрицательный, не нужно будет сидеть на карантине.

Пассажирам, прибывающим воздушным, морским или железнодорожным транспортом, предлагают заказать тест перед вылетом в Великобританию из утвержденного правительством перечня. Они также должны заполнить специальную форму на сайте правительства и отправиться к месту самоизоляции.

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В Министерстве транспорта убеждены, что новая стратегия тестирования позволит свободно путешествовать, видеть родных и вести международный бизнес.

Кроме того, предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, власть поддерживает туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии.

Статистика коронавируса в мире по состоянию на 24 ноября свидетельствует об 1 531 267 больных в Великобритании. Также страна входит в пятерку антилидеров по количеству смертей от Covid-19.

С начала пандемии здесь зафиксировали 55 230 летальных случаев.

Источник: Министерство транспорта Великобритании

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