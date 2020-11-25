Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирус на 25 ноября 2020

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по миру, унося жизни жителей планеты. С начала заболевания в мире зафиксировано практически 60 млн зараженных, умерло 1,4 млн жителей. Правительство Украины разрабатывает план, как реагировать на распространение коронавируса во время новогодних праздников.

За сутки в стране зафиксировали 13 882 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация понадобилась 1 818 пациентам, умерло 229 человек. Заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Выздоровели от Covid-19 в Украине 307 778 человек, за сутки — 8 420.

Важнейшие новости о коронавирусе за сегодня, 25 ноября, в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в мире

По состоянию на 25 ноября в мире обнаружили более 542 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

США, Индия, Бразилия, Франция и Россия пересекли отметку в 1 млн случаев. Украина в этом списке на 17 месте — 665 968 инфицированных.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантина в три этапа.

С 28 ноября по 20 января в стране поэтапно откроют бары, рестораны, кафе, можно будет выходить на улицу, ходить в кинотеатры, учиться в школах и университетах офлайн.

Правительство Эстонии приняло решение дарить по две защитные маски многократного использования гражданам с низкими доходами, чтобы они могли соблюдать общегосударственный карантин. Всего в стране будет роздано примерно 40 тыс. масок.

Издание Bloomberg назвало самую устойчивую страну, которая эффективно борется с Covid-19. Это — Новая Зеландия. Правительство страны почти сразу перешло к решительным и быстрым действиям.

По состоянию на 25 ноября в стране зарегистрирован 2 031 случай коронавируса.

Правительство Болгарии с 27 ноября усилит карантин из-за роста количества случаев Covid-19. В стране закроют учебные заведения, рестораны, ночные клубы, торговые центры и спортзалы.

Коронавирус в Украине

Самый высокий суточный прирост фиксируют в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), Одесской (976) и Киевской (961) областях и г. Киев (980).

Верховная Рада опубликовала постановление об обязательствах Кабмина заблаговременно предупреждать людей об усилении карантина.

Согласно документу, правительство не позднее чем за семь дней до начала действия двух и более карантинных мер внести в парламент законопроект, чтобы оказать государственную поддержку людям, которые испытывают негативные последствия от карантина.

Ослабление карантина грозит третьей волной после Рождества

В Еврокомиссии заявили, что отказ от жесткого карантина, как во Франции, в настоящее время грозит третьей волной коронавируса после Рождества.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК заключила контракты с шестью компаниями, которые тестируют вакцины от коронавируса. Поэтому граждане ЕС могут быть вакцинированы уже до конца декабря.