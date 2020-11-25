Bloomberg назвал страну, которая наиболее эффективно борется с Covid-19

Известное издание Bloomberg опубликовало рейтинг Covid-устойчивости стран мира. На первом месте оказалась Новая Зеландия.

Главным преимуществом стало то, что правительство почти сразу перешел к решительным и быстрым действиям.

Несмотря на значительную зависимость экономики Новой Зеландии от туризма, страна полностью закрыла все границы еще 26 марта, когда было зафиксирована первая смерть от коронавируса.

— Наше правительство нацелено на инвестирование проведения тестов и отслеживания контактных лиц, — заявляла тогда премьер Джасинда Ардерн.

Сейчас Новая Зеландия еще не открывает свои границы, что в свою очередь позволяет восстановить работу развлекательных заведений и проведение концертов.

По состоянию на утро 25 ноября, в стране зарегистрирован 2 031 случай коронавируса.

С начала пандемии только 30 из них стали летальными, а победили вирус уже более 90% инфицированных.

Более подробную статистику о коронавирусе в мире читайте в материале Фактов ICTV.