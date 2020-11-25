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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Bloomberg назвал страну, которая наиболее эффективно борется с Covid-19

Известное издание Bloomberg опубликовало рейтинг Covid-устойчивости стран мира. На первом месте оказалась Новая Зеландия.

Главным преимуществом стало то, что правительство почти сразу перешел к решительным и быстрым действиям.

Несмотря на значительную зависимость экономики Новой Зеландии от туризма, страна полностью закрыла все границы еще 26 марта, когда было зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Bloomberg назвал страну, которая наиболее эффективно борется с Covid-19

— Наше правительство нацелено на инвестирование проведения тестов и отслеживания контактных лиц, — заявляла тогда премьер Джасинда Ардерн.

Сейчас Новая Зеландия еще не открывает свои границы, что в свою очередь позволяет восстановить работу развлекательных заведений и проведение концертов.

По состоянию на утро 25 ноября, в стране зарегистрирован 2 031 случай коронавируса.

С начала пандемии только 30 из них стали летальными, а победили вирус уже более 90% инфицированных.

Более подробную статистику о коронавирусе в мире читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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