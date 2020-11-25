Госдума РФ поддержала непризнание вины в массовых расстрелах в Катыни

В конце ноября на одной из научных конференций Российского военно-исторического общества обсуждалось возможное аннулирование ответственности СССР за массовые расстрелы военнопленных в Катыни.

Речь идет о соглашении от 26 ноября 2010 года, где РФ как правопреемница подтвердила ответственность Иосифа Сталина за Катынское преступление.

В конференции принимали участие депутаты Госдумы.

Посольство Польши в РФ призвало “защищать историческую правду о Второй мировой войне и напоминать об ответственности НКВД”.

— Распространенная версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД и подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность на нацистскую Германию, — говорится в заявлении посольства.

Катынское преступление: как это было

Массовые расстрелы в Катыни (Смоленская область, РФ) — один из трагических эпизодов Второй мировой войны.

Речь идет о массовых расстрелах польских военнопленных весной 1940 года в рамках специальной операции под руководством НКВД СССР. Тогда в течение двух месяцев были убиты по разным подсчетам более 20 тыс. поляков.

Расстрелы происходили одновременно в Катыни, Харькове, Киеве и других городах: вся информация о спецоперации была засекречена.

Согласно нормам международного права и Женевской конвенции, убийство военнопленных является военным преступлением.

В 1943 году первыми место расстрелов обнаружила оккупационные власти Третьего Рейха: во время проведения расследования СССР заявил, что не имеет никакого отношения к убийству польских офицеров.

С тех пор существует миф о том, что массовые расстрелы военнопленных в Катыни состоялись в 1941 году, когда эти земли были захвачены нацистами.

Однако архивные документы и результаты расследования и, в частности, экспертиз найденных тел офицеров, их одежды и других предметов, доказывающих причастность именно НКВД СССР.

Источник: Посольство РП в Москве