Ученые ВОЗ проведут исследование рынка в китайском городе Ухань, чтобы понять, где появился коронавирус.
Также специалисты планируют отыскать первых больных, у которых зафиксировали болезнь.
— Вместе с международной командой и китайскими коллегами хотели бы вернуться в Ухань, чтобы провести углубленный повторный опрос тех, у кого ранее других подтвердилось заражение коронавирусом, — заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.
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Ученые попытаются определить первые похожие признаки заболевания у людей.
Миссия ВОЗ в Китай
В начале ноября в США обвинили ВОЗ в том, что она затягивает с поездкой в Ухань для изучения вопроса появления коронавируса.
По словам представителей страны, важно понять, где появился вирус, чтобы дальше бороться с ним.
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Источник: The Guardian, Интерфакс-Украина