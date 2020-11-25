Ученые ВОЗ проведут исследование рынка в китайском городе Ухань, чтобы понять, где появился коронавирус.

Также специалисты планируют отыскать первых больных, у которых зафиксировали болезнь.

— Вместе с международной командой и китайскими коллегами хотели бы вернуться в Ухань, чтобы провести углубленный повторный опрос тех, у кого ранее других подтвердилось заражение коронавирусом, — заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Читайте: ВОЗ назвала эффективное лекарство от коронавируса

Ученые попытаются определить первые похожие признаки заболевания у людей.

Миссия ВОЗ в Китай

В начале ноября в США обвинили ВОЗ в том, что она затягивает с поездкой в Ухань для изучения вопроса появления коронавируса.

По словам представителей страны, важно понять, где появился вирус, чтобы дальше бороться с ним.

Подробнее о миссии ВОЗ в Китай читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian, Интерфакс-Украина