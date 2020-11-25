Более 542 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом в мире – такая статистика по состоянию на 25 ноября. Общее количество зараженных достигло 59 679 996.
За время пандемии от последствий инфекции умерли 1 407 873 жителя планеты.
Выздоровели — 38 млн 211 тыс. людей.
Где больше всего заразившихся Covid-19:
- США — 12 589 221;
- Индия — 9 177 840;
- Бразилия — 6 087 608;
- Франция — 2 206 126;
- Россия — 2 120 836.
Еще шесть стран пересекли отметку в 1 млн случаев.
Украина в этом списке на 17 месте – 665 968 инфицированных.
Страны, где больше всего летальных случаев:
- США — 259 880;
- Бразилия — 169 485;
- Индия — 134 218;
- Мексика — 102 739;
- Великобритания — 55 935.
Италия и Франция приблизились в пятому месту – тут также более 50 тыс. умерших.
Лидеры по количеству выздоровевших:
- Индия — 8 604 955;
- Бразилия — 5 481 184;
- США — 4 696 664;
- Россия — 1 621 465;
- Аргентина — 1 210 634.
Здесь Украина занимает 24 место с 312 564 выздоровевшими пациентами.
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Карантин в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантина в три этапа.
С 28 ноября разрешается находиться на улице до трех часов в день и в радиусе 20 км от места проживания, открываются магазины товаров не первой необходимости. С 15 декабря – отменяется режим жесткого карантина, но остается комендантский час с 21.00 до 7.00 ежедневно, открываются кинотеатры.
С 20 января – бары, рестораны и кафе, возобновляется обучение в школах и университетах. Но эти меры возможны, если заболеваемость за сутки не будет превышать 5 тыс. случаев.
Коронавирус в мире 24 ноября
По состоянию на 24 ноября коронавирусом в мире заразились более 59,5 млн жителей планеты.
Умерли от вируса почти 1,4 млн человек, а выздоровели 37,4 млн пациентов.