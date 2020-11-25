Более 542 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом в мире – такая статистика по состоянию на 25 ноября. Общее количество зараженных достигло 59 679 996.

За время пандемии от последствий инфекции умерли 1 407 873 жителя планеты.

Выздоровели — 38 млн 211 тыс. людей.

Где больше всего заразившихся Covid-19:

США — 12 589 221;

Индия — 9 177 840;

Бразилия — ​​6 087 608;

Франция — 2 206 126;

Россия — 2 120 836.

Еще шесть стран пересекли отметку в 1 млн случаев.

Украина в этом списке на 17 месте – 665 968 инфицированных.

Страны, где больше всего летальных случаев:

США — 259 880;

Бразилия — 169 485;

Индия — 134 218;

Мексика — 102 739;

Великобритания — 55 935.

Италия и Франция приблизились в пятому месту – тут также более 50 тыс. умерших.

Лидеры по количеству выздоровевших:

Индия — 8 604 955;

Бразилия — ​​5 481 184;

США — 4 696 664;

Россия — 1 621 465;

Аргентина — 1 210 634.

Здесь Украина занимает 24 место с 312 564 выздоровевшими пациентами.

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Карантин в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантина в три этапа.

С 28 ноября разрешается находиться на улице до трех часов в день и в радиусе 20 км от места проживания, открываются магазины товаров не первой необходимости. С 15 декабря – отменяется режим жесткого карантина, но остается комендантский час с 21.00 до 7.00 ежедневно, открываются кинотеатры.

С 20 января – бары, рестораны и кафе, возобновляется обучение в школах и университетах. Но эти меры возможны, если заболеваемость за сутки не будет превышать 5 тыс. случаев.

Коронавирус в мире 24 ноября

По состоянию на 24 ноября коронавирусом в мире заразились более 59,5 млн жителей планеты.

Умерли от вируса почти 1,4 млн человек, а выздоровели 37,4 млн пациентов.