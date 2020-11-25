PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Валентина Летяк |

Франция смягчает карантин в три этапа: коронавирус в мире 25 ноября

Более 542 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом в мире – такая статистика по состоянию на 25 ноября. Общее количество зараженных достигло 59 679 996.

За время пандемии от последствий инфекции умерли 1 407 873 жителя планеты.

Выздоровели — 38 млн 211 тыс. людей.

Где больше всего заразившихся Covid-19:

  • США — 12 589 221;
  • Индия — 9 177 840;
  • Бразилия — ​​6 087 608;
  • Франция — 2 206 126;
  • Россия — 2 120 836.

Еще шесть стран пересекли отметку в 1 млн случаев.

Украина в этом списке на 17 месте – 665 968 инфицированных.

Страны, где больше всего летальных случаев:

  • США — 259 880;
  • Бразилия — 169 485;
  • Индия — 134 218;
  • Мексика — 102 739;
  • Великобритания — 55 935.

Италия и Франция приблизились в пятому месту – тут также более 50 тыс. умерших.

Лидеры по количеству выздоровевших:

  • Индия — 8 604 955;
  • Бразилия — ​​5 481 184;
  • США — 4 696 664;
  • Россия — 1 621 465;
  • Аргентина — 1 210 634.

Здесь Украина занимает 24 место с 312 564 выздоровевшими пациентами.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Карантин в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантина в три этапа.

С 28 ноября разрешается находиться на улице до трех часов в день и в радиусе 20 км от места проживания, открываются магазины товаров не первой необходимости. С 15 декабря – отменяется режим жесткого карантина, но остается комендантский час с 21.00 до 7.00 ежедневно, открываются кинотеатры.

С 20 января – бары, рестораны и кафе, возобновляется обучение в школах и университетах. Но эти меры возможны, если заболеваемость за сутки не будет превышать 5 тыс. случаев.

Коронавирус в мире 24 ноября

По состоянию на 24 ноября коронавирусом в мире заразились более 59,5 млн жителей планеты.

Умерли от вируса почти 1,4 млн человек, а выздоровели 37,4 млн пациентов.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка