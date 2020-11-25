Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, рассказал, что планирует сделать в течение первых 100 дней своего пребывания на посту главы государства.

Он хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с Covid-19.

— Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке, — сказал Байден в интервью.

Будущий президент заявил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили немедленную помощь, хотя и не уточнил, как он это сделает.

Читайте: Байден готов встретиться с Трампом, если пригласит

Байден также отметил, что не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа.

— Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло, — сказал он.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако по предварительным данным побеждает демократ Джо Байден, который набрал 306 голосов.

Источник: NBC