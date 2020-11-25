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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Инцидент в Японском море: РФ пригрозила протаранить американский эсминец

Россия заявила, что эсминец ВМС США John S. McCain нарушил ее территориальные воды в Японском море. Москва пригрозила протаранить американский военный корабль.

По данным Минобороны России, судно уже покинуло этот район.

Российское военное ведомство настаивает на том, что их эсминец Адмирал Виноградов использовал международный канал связи, чтобы предупредить американский корабль о возможности использования тарана для вывода нарушителя из территориальных вод.

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При этом в США отрицают какие-либо нарушения и называют обвинения РФ ложными.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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